„Glitzer und Gift der Zwanzigerjahre“: George Grosz in der Staatsgalerie Stuttgart

Die Welt als seliges Abnormitätenkabinett. So sah und zeigte sie der Künstler George Grosz. In seinen Werken zeigte er die Schrecken des Kriegs, die Verlogenheit, Gier und Brutalität in der jungen, aber fragilen Demokratie der Weimarer Republik. Mit der Ausstellung „Glitzer und Gift der Zwanzigerjahre“ widmet sich die Staatsgalerie Stuttgart dem Berliner Künstler.

Das Thema der Kunstfreiheit zieht sich wie ein roter Faden durch die Ausstellung

Der Titel von George Grosz' Zeichnung von 1927: „Maul halten und weiterdienen“. Das Blatt, seinerzeit von der Justiz als blasphemisch verurteilt, nimmt die Besucherinnen und Besucher der Stuttgarter Staatsgalerie im ersten Raum sozusagen in Empfang.

Eine Grosz-Retrospektive kommt eigentlich nicht darum herum, die spektakulären Prozesse um seine Werke zu streifen. Sie schreiben juristische Geschichte und stellen im Kern die Frage, was die Kunst darf.

Das Thema der Kunstfreiheit habe sie für die Ausstellung herausgegriffen, erklärt Kuratorin Nathalie Lachmann. Es ziehe sich wie ein roter Faden durch die Ausstellung.

George Grosz: Christus mit der Gasmaske, 1927, Akademie der Künste, Berlin, Kunstsammlung, Inventar-Nr.: Grosz HZ 1282 Pressestelle © Akademie der Künste, Berlin

Plötzlich interpretiert die ganze Weimarer Republik medienwirksam ein Kunstwerk

Wird Christus selbst hier als Kriegstreiber inszeniert? Oder ist es die Obrigkeit, die sogar den Friedensboten Jesus in den Krieg schicken will? Wäre es nach den Gerichten gegangen, hätten die Blätter und Druckplatten vernichtet werden müssen.

Insgesamt 116 Werke umfasst die Ausstellung – einige davon gehen nur sehr selten auf Reisen. Die Leihgaben stammen aus Amerika, aus der Tate in London, dem Centre Pompidou in Paris. Aber auch viele deutsche Museen seien hier repräsentiert, so Lachmann.

Vom Dadaismus über den Futurismus bis zum Verismus

Auch stilistisch sind die gezeigten Werke eine bunte Reise durch Grosz' Schaffensperioden. Ende der 1910er-Jahre zeichnet sich die Nervosität der Gesellschaft in seinem Strich ab.

Später werden seine Werke auf das Wesentliche konzentriert, erläutert Nathalie Lachmann: „Man spricht vom messerscharfem Zeichenstil, weil sie doch sehr zackig einfach sind mit einer sehr reduzierten Strichführung.“

George Grosz: Tatlinistischer Plan, 1920, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid Pressestelle © Estate of George Grosz, Princeton, N.J. / VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Tanz auf dem Vulkan: Die dunklen Seiten eines verklärten Jahrzehnts

Nach knapp 100 Jahren scheinen die sogenannten „Goldenen 1920er“ uns mehr denn je in ihren Bann zu ziehen. In Grosz' Bildern bleibt vom Glitzer der heute oft verklärten Zeit wenig übrig. Nur das Gift. Inflation, Armut, Gewalt und Unruhen. All das wirkt jetzt aktueller denn je.

Um die Eindrücke, die Grosz in seinem Schaffen inspiriert haben, noch greifbarer zu machen, nutzt die Staatsgalerie in der Ausstellungsarchitektur mit Walther Ruttmanns Film „Berlin – Die Sinfonie der Großstadt“ von 1927 auch bewegte Bilder.

„Wir zeigen diesen Film in Ausschnitten in der Ausstellung und haben, passend zu den Themenräumen von Grosz, Sequenzen aus dem Film herausgeschnitten, um in jedem Raum nicht nur die Zeichnungen oder Gemälde wirken zu lassen“, so Kuratorin Nathalie Lachmann, „sondern die Zeitstimmung (...) in einem bewegten Bild mit in den Raum zu holen.“

George Grosz: Großstadtstraße mit Kutsche, um 1920, Staatsgalerie Stuttgart, Graphische Sammlung Pressestelle © Estate of George Grosz, Princeton, N.J. / VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Grosz' Blick vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten und der Flucht nach Amerika

Entlang der Räume blicken die Besucherinnen und Besucher durch die Augen des Künstlers auf drei bewegte Jahrzehnte des letzten Jahrhunderts: Krieg, Prostitution, Lustmorde, das wilde, zum Teil bizarre Treiben auf den Straßen Berlins, der moralische Verfall und Hitlers Griff nach der Macht.

Vor der Emmigration in die USA sehe man einen gewissen Stilbruch bei ihm, erklärt die Kuratorin: „Es entstehen Stillleben, die er für den Kunstmarkt geschaffen hat, die sich besser verkaufen sollen und ankündigen, wie sich sein Stil in den USA verändern wird“

Ausstellungstrailer der Staatsgalerie Stuttgart:

Fast 30 Jahre lebt Grosz in den USA. Die Popularität wie in der Weimarer Republik erreicht er in der neuen Heimat aber bei Weitem nicht. Die Ausstellung für das Metropolitan Museum sollte die erste große Retrospektive für den Berliner Künstler werden. Die Staatsgalerie erweitert die Ausstellung um knapp 50 Werke aus ihrem Bestand.

Die Wände dazu bunt gestrichen wie die „Geisterbahnen“ auf Grosz' Bildern. Angelehnt an sein Gedicht „Gesang an die Welt“ von 1919: „Ach knallige Welt (…) – pass auf!

Hier kommt Grosz – der traurigste Mensch in Europa!“

Glitzer und Gift der Zwanzigerjahre. George Grosz in Berlin

in der Staatsgalerie Stuttgart

Bis zum 26. Februar 2023