Große Ausstellung in Karlsruhe: Darum sind die 80er wieder en vogue!

Brigitte Heck, Kuratorin der Ausstellung, sieht im SWR2 Gespräch gleich mehrere Gründe zum Revival der 80er: Die Generation der Babyboomer beginne über ihre Vergangenheit nachzudenken, die junge Generation mache ein Remix der alten Moden, und auch die Bedrohungen erinnern an die 80er Jahre: „Natürlich erinnern wir uns durch den Ausbruch des Kriegs in der Ukraine auch wieder an die Bedrohungslage der 80er-Jahre.“