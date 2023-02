Gemälde für Prinz Charles: Massimiliano Pironti und seine Ölporträts

Stell Dir vor, der Buckingham Palace meldet sich und bietet Dir einen Job an? Das ist Massimiliano Pironti tatsächlich passiert. Er bekommt den Auftrag, eines von 7 Porträts für die Queen‘s Gallery zu malen. Es sind Gemälde von Holocaust-Überlebenden wie Arek Hersh.

Arek Hersh by Massimiliano Pironti © Massimiliano Pironti. Photograph Royal Collection Trust © Her Majesty Queen Elizabeth II 2022 - photographer Matthew Hollow © Massimiliano Pironti. Photograph Royal Collection Trust © Her Majesty Queen Elizabeth II 2022 - photographer Matthew Hollow

Was für eine Ehre! Wie gelang es Massimiliano Pironti, ein so fotorealistisches Porträt des mittlerweile 93-Jährigen zu schaffen? Vor drei Wochen hat er zusammen mit Arek Hersh Prince Charles in London getroffen. Und Charles zeigte sich sehr beeindruckt. „Er war sehr interessiert an meiner Malweise“ , erzählt uns Pironti.

Massimiliano Pironti vor seinem Gemälde von Friedrich Hölderlin, 2020 SWR, Lothar Zimmermann / Gemälde © Massimiliano Pironti

Kunscht! besucht den 40-jährigen Italiener an seinem Wohnort in Stuttgart. Erstaunlich: Bevor Massimiliano Pironti anfing Porträts anzufertigen, war er ein erfolgreicher Musicaldarsteller, sang und tanzte den Terk, den besten Freund von Tarzan im Musical, auch in Stuttgart. In Italien bekam er den Nationalpreis als bester Musicaldarsteller 2008. Dennoch hing er diese Karriere an den Nagel, denn die Liebe zur Malerei war größer.