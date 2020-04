Die Niederländerin Hetty Berg ist die neue Direktorin des Jüdischen Museums Berlin. Nach umstrittenen Ausstellungen stand das Haus zuletzt in der Kritik. Hetty Berg soll den Neuanfang einläuten. In SWR2 sagt sie, wie sie die nötige Balance zwischen Geschichte und Politik finden will: „Ich sehe es als meine Aufgabe, gegen Stereotype zu kämpfen“.

„Ich bin wirklich sehr glücklich, seit zwei Wochen in Berlin zu sein“, sagt die Niederländerin Hetty Berg in SWR2. Berg ist seit dem 1.April neue Direktorin des Jüdischen Museums Berlin.

„Das jüdische Museum hat in Deutschland eine besondere Rolle. Ich denke auch, dass in Zeiten immer stärkerer Polarisierung das Museum ein gesellschaftlich relevanter Ort sein muss, wo man Diskussionen offen und fundiert führen kann, ohne dass das Museum für politische Zwecke benutzt wird“, so Berg. Sie sieht sich als Vertreterin der jüdischen Kultur in Deutschland. Es gäbe so viel jüdisches Leben im Vergleich zu Amsterdam und sie hoffe dass auch zeigen zu können.

Jüdische Perspektiven auf aktuelle Fragen könnten aber auch interessant sein für ein breites Publikum und das jüdische Museum sei ein Museum für alle, die sie sich für jüdische Geschichte und Kultur interessierten. Sie hätte aber nie gedacht, dass sich die Lebenswirklichkeit für Juden in Deutschland nochmal wieder so ändern würde, wie das derzeit der Fall sei, so Berg.

„Aber hier sehe ich gerade für das jüdische Museum in Berlin und für mich als Direktorin eine wichtige Aufgabe, um mit unserem Programm etwas gegen vorhandene Stereotypen zu setzen und gegen Vorurteile zu kämpfen“, sagt Berg.

Nach einem guten Dreivierteljahr hat das Jüdische Museum Berlin (JMB) eine neue Chefin: Die Niederländerin Hetty Berg, bisher Chefkuratorin des Jüdischen Kulturquartiers in Amsterdam. Das JMB war nach umstrittenen Ausstellungen in die Kritik geraten und braucht einen Neuanfang.

Nötig ist vermutlich, eine Balance zu finden zwischen der Darstellung des Geschichte des Judentums in Deutschland und aktuellen politischen Diskussionen um Rechtsradikalismus und Israel-Feindlichkeit. Möglicherweise braucht es dafür aber die Distanz, die Hetty Berg als Nicht-Deutsche mitbringt.