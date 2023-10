„Gefangen in Diez“ – Wie ein Grafenschloss zum Zuchthaus wurde

Es ist eine ungewöhnliche Umnutzung: Ab 1785 diente das leerstehende Grafenschloss in Diez rund 140 Jahre lang als Gefängnis. „Das Grafenschloss war von Anfang an ein Kompromiss“, schränkt Dr. Alfred Meurer, Leiter des Stadthistorischen Museums in Diez, im Gespräch mit SWR2 jedoch ein. Nun zeigt die Ausstellung „Gefangen in Diez“ die wechselvolle Geschichte des Schlosses.

Das Grafenschloss als Kompromiss Ein leerstehendes Grafenschloss und die Notwendigkeit, ein Gefängnis zu bauen, ergaben in Diez eine ungewöhnliche Lösung: Da ein Gefängnisneubau zu teuer war, wurde das Grafenschloss zu einem Zuchthaus umgebaut. Dafür wurden in die viel zu großen Räume zahlreiche Zellen eingebaut. „Das Grafenschloss ist eine mittelalterliche Burg, die den Vorteil hat, dass man nicht so leicht rein kann", erzählt Dr. Alfred Meurer, Leiter des Stadthistorischen Museums in Diez. „Beim Gefängnis ist es umgekehrt: Man kann nicht so leicht raus." Obwohl die Lösung, das Grafenschloss umzubauen, ein Kompromiss war, hielt dieser doch rund 140 Jahre. Die Gefangenen verbüßten vor allem Langzeitstrafen. Ihr Alltag war hart, die hygienischen Umstände schlecht und sie mussten schwere Arbeit verrichten. Warum Diez gleich zwei Schlösser besitzt Die meisten Städte haben noch nicht einmal ein Schloss, Diez an der Lahn (mit seinen 11.000 Einwohnern) hat gleich zwei. Das mittelalterliche Grafenschloss, das auf einem Felsen über der Altstadt thront, diente Fürstinnen aus dem niederländischen Adel im 17. Jahrhundert als Witwensitz. Das Grafenschloss in Diez. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Volker Rauch/Shotshop Doch Fürstin Albertine Agnes fand die massive Trutzburg nicht mehr zeitgemäß. 1672 begann sie stattdessen ein Lustschloss im angesagten Stil von Versailles am Lahnufer vor den Toren der Stadt zu errichten: das barocke Schloss Oranienstein. Ihre Schwiegertochter Henriette Amalie erweiterte und vollendete den Bau und entwickelte auch die Innenstadt von Diez mit einem großen Neubaugebiet weiter. Nach 1709 wurde das Grafenschloss nicht mehr als Wohnstätte genutzt und bald nach dem Tod von Fürstin Amalie zu einem Gefängnis umgestaltet. Fürstin Albertine Agnes fand die massive Trutzburg nicht mehr zeitgemäß. 1872 wurde damit begonnen, ein Lustschloss zu errichten: Schloss Oranienstein. picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / Bildagentur Rath - Alfons Rath Diese Funktion behielt die Burg bis in die 1920er-Jahre. Heute ist im Grafenschloss das städtische Museum untergebracht. Dort und in Schloss Oranienstein sind unter anderem Gemälde und Stiche der Vorfahren des niederländischen Königshauses zu sehen. Das Museum im Grafenschloss zeigt aktuell die Ausstellung „Gefangen in Diez".