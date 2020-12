„Protect me from what I want“ – beschütze mich vor dem, was ich will. Mit solchen Sprüchen auf LED-Leuchtbändern ist die US-Künstlerin Jenny Holzer in den 70er Jahren berühmt geworden. „Machmissbrauch ist keine Überraschung“ oder „Politik dient Privatinteressen“ ist ebenfalls eine Botschaft für den öffentlichen Raum: ein „Truism“, wie die Künstlerin sagt. Ihre oft provokante, immer überraschende und meistens poetische Textkunst leuchtete schon am New Yorker Times Square. Holzers Installationen sind weltweit in großen Museen vertreten. mehr...