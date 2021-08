Auguste Rodin, der sich selbst gerne als „Wahrheitsjäger“ bezeichnete und als Erneuerer der modernen Skulptur gilt, zauberte mit seiner Art ebenso knittrig wie glatt zu modellieren, unvergleichbar Licht und Schatten auf seine Figuren. Wie kein anderer war Rodin fasziniert vom Unvollständigen, Fragmentarischen. In der Schau kann man um den „Kopf mit gebrochener Nase“, herumgehen und die Details selbst erkunden und die Geschichte dahinter erspüren. Modell war ein Hilfsarbeiter in Paris: „Er hat diesen Mann, der alles andere als schön war und entstellt war, dadurch, dass er einen schweren Nasenbeinbruch hatte dargestellt, aber in einer Art und Weise, die auch Würde gibt. Und dann ist auch noch das Missgeschick passiert, dass in einer frostigen Nacht der Tonkopf zerbrach und die Schultern abfielen. Aber Rodin hat sich entschlossen, diesen Kopf nicht zu wiederholen und zu restaurieren, sondern er hat ihn so gelassen, ohne Hinterkopf also und mit deutlichen Abbruchspuren..“ (Kurator Ulrich …

SWR SWR - Natali Kurth