Die Bühnenbildnerin Anna-Sofia Kirsch hat ein Kirchengefängnis aus Bretterverschalungen gebaut, das weit in den Zuschauerraum hineinragt. Für das Orchester ließ sie in der Mitte ein entsprechendes Geviert aussägen. Angeleitet von Jörg Halubek wird historisch informiert musiziert, und das heißt heute: engagiert, hochemotional und experimentierfreudig! Die Zinken, Blockflöten und Posaunen geben in dieser Klangwelt den Ton an, optisch dominiert die italienische Orgel. Die Gesangssolisten, die meisten von ihnen aus dem Ensemble des Nationaltheaters, und der Chor finden sich hervorragend ein in die frühbarocke Rhetorik. Alle Achtung!Im Bild: Das Ensemble "Il Gusto Barocco“, der Chor und Kinderchor des Nationaltheaters Mannheim

Pressestelle Nationaltheater Mannheim - Copyright: Hans Jörg Michel