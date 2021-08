Kuratorin Dr. Beate Kemfert vor „Composite Photo of Two Messies on my Studio Floor”. Die Künstler Jonathan Monk und David Shrigley haben sich von Farbtöpfen auf dem Fußboden anregen lassen. Das Ergebnis sieht aus wie eine Blumenwiese. Riechtest ausdrücklich erwünscht!„Der Duft der Bilder. Werke der colección olorVISUAL, Barcelona”. 19. September 2018 bis 6. Januar 2019 in den Opelvillen, Rüsselsheim.

SWR SWR - Foto: Natali Kurth