Kritik an unserer Welt taucht in den ausgewählten Werken der letzten zehn Jahre immer wieder auf. Es sei aber keine Kritik an der Kunst oder den alten Meistern selbst, so Museumsleiter Marco Hompes: „Es ist für die Künstlerinnen und Künstler einfach Werkstoff. Es ist Material, hat nichts mit einer kritischen Auseinandersetzung oder tiefer Ehrfurcht zu tun. Es ist einfach Interesse an dem, was schon da ist.“Auf dem Bild: Chantal Michel, Aus der Serie: Die Unwiderruflichen, 2007, Fotografie hinter Plexiglas. Die Künstlerin porträtiert sich als Wiedergängerin des Malers Vincent van Gogh.

Pressestelle VG Bild-Kunst, Bonn 2019 - Foto: Chantal Michel