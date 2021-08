Fotografien aus der Zeit während des Zweiten Weltkriegs kennt man von Gaston Paris kaum. 1945 fotografierte er das zerbombte Berlin und ein Gefangenen-Lager in Tirol. Im Auftrag der eher links-liberalen Zeitschrift VU beschäftigte er sich auch mit sozialen Themen und fotografierte verwahrloste Vorstadtkinder, demente Alte oder Gefängnisse. Und der Autodidakt Gaston Paris schuf eindrückliche Porträts.Auf dem Bild: Gefangenenlager „Oradour“, errichtet von der französischen Besatzungsmacht für Nazigefangene in Tirol, 1945/46. Der Name „Oradour“ erinnert an den Ort in Frankreich, den die SS aus Rache für Partisanenangriffe vollkommen zerstört hatte.

Pressestelle Reiss-Engelhorn-Museen, Mannheim - Foto: Gaston Paris/ Roger-Viollet