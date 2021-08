In der Tat zittert und wippt, tänzelt und fächelt es in der ganzen Schau, es wird geklappert, gespreizt, gedreht und geschwenkt. Oben an der Decke hängt eine ganze Batterie alter schwarzer Schreibmaschinen, in denen ein elektrischer Mechanismus in die Tasten tippt.Auf den Bildern: Rebecca Horn, Erika, 1992, Sammlung Zeitgenössische Kunst (links). Und: American Waltz, 1990, Daros Collection, Schweiz (rechts).

Pressestelle Museum Tinquely - 2019: Rebecca Horn/ProLitteris, Zürich