Es ist eine Win-Win-Situation: Die Bilder entfachen eine große Skandinavien-Begeisterung, kurbeln den Tourismus an. Der bringt Geld ins Land. Kreuzfahrtschiffe, Straßen und Eisenbahnnetze werden gebaut. Nicht nur den Künstlern verschafft dieser Boom einen gewissen Wohlstand, sondern auch dem Land. Norwegen löst sich 1905 von Schweden, parallel bricht die Kunst in die Moderne auf.Edward Munch, der berühmteste norwegische Maler und vielleicht der unglücklichste, musste viele Schicksalsschläge verkraften. Mit fünf starb die Mutter, dann die Schwester, der Vater litt an Wahnvorstellungen. Alkoholexzesse, unglückliche Liebesbeziehungen - Munch verarbeitete die Seelennöte in seinen Bildern. Im Bild: Edvard Munch, Fischer am Wasser, 1881

Pressestelle Städtische Museen Freiburg i. Br. - Museum Kunst der Westküste, Alkersum/ Föhr, Foto: Lukas Spörl