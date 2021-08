In der Ausstellung werden sechs Arbeiten von Fontana jenen von Otto Piene gegenüber gestellt. Fontana erschuf einen 200 Kilo schweren Bronzemeteor mit einem tiefen Loch. Die Themen ähneln sich – weg von der realen Welt hin zu einem Kosmos der Träume. Die Ausstellung im Arpmuseum in Rolandseck lässt uns einen wichtigen Nachkriegskünstler in all seinen Facetten und Bezügen wiederentdecken – und nicht nur ihn, sondern auch den damaligen Zeitgeist, den Aufbruch nach dem Zweiten Weltkrieg in ein neues, besseres Universum.Auf dem Bild: Lucio Fontana, Spheres, 1957.

Pressestelle Museo Internazionale delle Ceramiche Faenza (MIC) - Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2019