Die Kunsthistorikerin Andrea Richter Andrea Richter (rechts): „Das Horn ist in Tübingen auch deshalb bekannt geworden, weil es in einem Auktionshaus aufgetaucht ist. Dabei hätte es sich eigentlich in der Sammlung des Stadtmuseums befinden müssen. So wurde es zum Horn des Anstoßes, weil durch sein plötzliche Erscheinen an einem anderen Ort eine Diebstahlserie aufgedeckt wurde, etwa um die Jahrtausendwende. Und so ist es auch wieder zurückgekommen, wurde von der Polizei damals sichergestellt.“Auf dem Bild: Andrea Richter mit Museumsleiterin Wiebke Ratzenburg (links) und Mitarbeiterin Lena Hauser.

Pressestelle Stadtmuseum Tübingen -