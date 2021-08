„Heaven in Clouds“ heißt eine Gated Community in einer chinesischen Megacity, vor der Peter Granser eines Tages stand – und wusste, dass er seinen neuen Werkkomplex eben so betiteln würde. „Heaven in Clouds“ ist ein vieldeutiger Titel. Er passt auch zum Smog, der die Stadt fast jeden Tag vernebelt. Den Namen dieser Megacity nennt Granser nicht. Es geht ihm um die Auswirkung von Urbanisierungsprozessen, die sich weltweit in vielen Städten zeigen, in China freilich sehr extrem.Auf dem Bild: Peter Granser - Stage, aus „Heaven in Clouds“, 2009–2012. Archival Pigment Print, 75 x 100 cm.

Pressestelle Kunstmuseum Stuttgart - Foto: Peter Granser