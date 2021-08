Ist Chiruai also ein politischer Künstler? "Alles ist politisch, dem entkommen wir nicht", sagt er selbst dazu. "Die Preise für Brot, Telefon, Sprit... Man kann politische Diskussionen einfach nicht vermeiden, wenn um nackte Notwendigkeiten geht."Alles ist politisch - und in Afrika notwendigerweise auch postkolonial, wie Kuratorin Valerie Hammerbacher erläutert: "Die Territorien sind überformt worden von den europäischen Kolonisatoren, was sich in der Stadtgeschichte, in der Infrastruktur, in der Bildungspolitik, eigentlich in allen Feldern zeigt."Kudzanai Chiurai, We live in Silence XV, 2017, Szenenbild aus dem halbstündigen Film "We live in Silence".

Pressestelle ifa-Galerie Stuttgart - Courtesy of the artist and Goodman the Gallery / Owner