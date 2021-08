Die Fotografie hatte es da sichtbar schwerer. Gegenüber von Schirmers Ölskizzen hängen zwei Meerlandschaften von Gustave Le Gray. Der Franzose war ein Pionier der künstlerischen Fotografie. Er erfand eine neue Methode und kombinierte zwei Negative – kurz belichtet für das Meer, lang belichtet für den Himmel. So gelang es Le Gray, der übrigens Malerei studiert hatte, Wellen und Wolken so dramatisch wie in gemalten Seestücken abzubilden. Auf dem Bild: Gustave Le Gray, Brig Upon the Water, 1856.

Pressestelle Staatsgalerie Stuttgart -