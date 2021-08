In Japan ist Nobuyuki Tanaka ein bekannter Künstler. Werke von ihm sind auch in amerikanischen Museen zu sehen, zum Beispiel im Metropolitan in New York. Die Ausstellung in der Pfalzgalerie ist die erste Einzelausstellung des Künstlers in Europa. Pfalzgalerie-Direktorin Britta Buhlmann selbst hat ihn vor nicht allzu langer Zeit bei einer Japanreise für sich entdeckt.Nobuyuki Tanaka: Imaginary Skin I, 2016, Lack auf Hanf, / FLOW III, 2012, Lack auf Hanf, / Orga, 1999, Lack auf Hanf.

Pressestelle Pfalzgalerie Kaiserslautern - Foto: Gunther Balzer © Nobuyuki Tanaka