„Der Kongo an der Wegkreuzung“ - an zentraler Stelle hängt eines der Bilder des Künstlers SAPINart. Es beschreibt die derzeitige Situation der Demokratischen Republik Kongo. Ein Kongolese steht an dieser Kreuzung. Geht er auf die Europäer zu, die ehemaligen Kolonialmächte? Oder bewegt er sich in Richtung eines in grellen Farben gemalten Chinesen, mit überdimensioniertem Haifisch-Lachen, der ihm einen Stapel Geldscheine hinhält?Hier auf dem Bild von SAPINart: Bild eines reichen Kongo und der Hoffnung, L'image d'un Congo prospère et d'espoir, 2006. Acryl auf Leinwand, 120 x 200 cm.

Pressestelle Sammlung Horvath Politischer Kunst - Foto: W. Horvath