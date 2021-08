In Paris folgte damals in schnellem Wechsel eine neue Kunstströmung auf die andere. Die Karlsruher Künstler sogen alles Neue auf, versuchten, in einer der zahlreichen privaten Kunstschulen unterzukommen. Otto Laible, der 1924 zum ersten Mal als Student nach Paris ging - und dann fast jedes Jahr wiederkam - malte seine Kommilitonen, wie sie dicht gedrängt in der Académie de la Grande Chaumière über ihren Zeichenblöcken sitzen. Von ihm stammen die meisten der rund 200 Bilder in der Karlsruher Ausstellung.Auf dem Bild: Otto Laible, An der Académie de la Grande Chaumière, 1932.

Pressestelle Städtische Galerie Karlsruhe - Foto: Heinz Pelz