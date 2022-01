Der Fotograf Mirko Müller kann sich noch gut an den Fototermin mit Pandora erinnern. Als junge Frau kam sie aus Mazedonien nach Deutschland, weil ihr Mann hier als Gastarbeiter einen Job gefunden hatte. Gerne wäre sie irgendwann zurück gegangen in die alte Heimat, aber ihre Kinder und Enkelkinder sind in Deutschland zu Hause und sie möchte natürlich bei ihnen sein. Ihr Fotoportrait ist Teil des Projekts „Vom Kommen, Gehen und Bleiben“, an dem Mirko Müller seit 3 Jahren arbeitet. Er hat sich auf die Suche nach denen gemacht, die mit dem ersten Anwerbeabkommen seit 1955 in die noch junge, wirtschaftlich aufstrebende Bundesrepublik Deutschland gekommen sind. Die meisten Menschen, die er getroffen hat, haben sich gefreut, dass sich ein junger Student für sie interessiert. Und sie haben sich gerne von ihm fotografieren lassen. Viele haben ihre Lebensgeschichte nur in ihrer Muttersprache erzählen können, sagt Mirko Müller. Die Übersetzungen finden sich aber im Ausstellungsteil, der im Goethe-Institut Mannheim zu sehen ist. Die Sprache war oft ein wichtiges Thema bei den Gesprächen, erzählt Mirko Müller. Denn bei ihrer Ankunft in Deutschland konnte fast keine der Frauen und Männer Deutsch. Ob und wie gut sie dann Deutsch gelernt haben, war für ihr Leben in der neuen Heimat sehr prägend, sagt der Fotograf. Das Projekt wurde immer größer und Mirko Müller war froh, als er mit dem Zentrum für internationale Kulturelle Bildung am Goethe-Institut Mannheim einen Partner fand, mit dem er das Ausstellungsprojekt entwickeln konnte. Und es soll noch weiter gehen. Mirko Müller und das Goethe Institut Mannheim rufen alle, junge und alte, dazu auf, ihre Geschichte, wie sie nach Deutschland kamen, zu erzählen. Das kann auf alle denkbaren Wegen geschehen, schriftlich, via E-Mail oder als gesprochene Textnachricht. mehr...