„Frankfurt und der NS: Eine Stadt macht mit" – Warum hatten es die Nazis hier so leicht?

Die Ausstellung „Frankfurt und der NS: Eine Stadt macht mit" stellt die Frage, warum Frankfurt als liberale Vorzeigestadt der 1920er Jahre so schnell nationalsozialistisch geworden ist. Anhand von rund 800 Exponaten zeigt das Historische Museum Frankfurt den Alltag von Täter*innen, Mitläufer*innen, Opfern und Widerstandskämpfer*innen. Die Schau räumt dabei auch auf mit Frankfurts weltoffenen und modernen Image.

Mit Briefen, Artikeln, Plakaten, Fotos, Ton oder Filmdokumenten dokumentiert die Schau, wie viele schon vorher willig mitgemacht haben: Schon um 1930 etwa randalierten Nazis in der Oper, unterband ein brauner ASTA an der Uni die Zulassung jüdischer Studierender, rangierte der NS-Wähleranteil in deutschen Großstädten über dem Durchschnitt. Doch das Kuratorenteam verzichtet bewusst auf eine Schwarz-Weiß-Darstellung, sondern versucht eine diverse Stadtgesellschaft aufzufächern, auch anhand von kuriosen Biografien.

Oberbürgermeister Friedrich Krebs in Uniform an seinem 40. Geburtstag (1934). Er gab Projekten der Landmann-Ära eine NS-Ausrichtung. Pressestelle Historisches Museum Frankfurt Bild in Detailansicht öffnen Der Häftling Peter Berndl versuchte sich 1935 im Frankfurter Untersuchungsgefängnis das Leben zu nehmen. Röntgenaufnahme mit verschlucktem Essbesteck. SWR Sabine Mahr Bild in Detailansicht öffnen Alter Antisemitismus: Schon seit der Jahrhundertwende warb dieses Frankfurter Hotel damit, „judenfrei" zu sein. Pressestelle Historisches Museum Frankfurt Bild in Detailansicht öffnen Da die Gestapo keine Uniformen tragen musste und meist in Zivil ermittelte, war die Dienstmarke als Ausweis besonders wichtig. Pressestelle Historisches Museum Frankfurt Bild in Detailansicht öffnen Diesen gelben Stern musste Edith Erbrich als Kind in den Straßen Frankfurts tragen, vor ihrer Deportation nach Theresienstadt im Februar 1945. SWR Sabine Mahr Bild in Detailansicht öffnen

Benedikt Burkard, einer der Kuratoren des Historischen Museums Frankfurt, präsentiert einen spektakulären Zufallsfund, erst kürzlich von ein Sammler auf einer alten Filmrolle entdeckt: Ein Amateurfilm eines amerikanischen Ehepaars vom September 1933 zeigt, wie Pimpfe in gelblichen Uniformen unter rötlichen Hakenkreuzfahnen im Stechschritt durch Frankfurts Innenstadt marschieren. Vorn steht eine Frau in weißem Kostüm, die Hand zum Hitlergruß gereckt. Die Kamera beobachtet über ihren Rücken den Umzug der HJ aus der zweiten Reihe. Leicht verwackelt, aber nah dran und in Farbe.

Das Rathaus, der Sportverein, das Theater, das Lager oder auch der Bahnhof – 19 urbane Orte zeigen die Spuren von Verfolgten, Tätern, Mitläufern oder Widerstandskämpfern. Sie begegneten sich im Alltag und wussten voneinander. Das belegt die fast erdrückende Fülle der minutiös recherchierten historischen Fundstücke in der Frankfurter Ausstellung. Eine Ausstellung mit Vorbildcharakter für andere Städte, die anschaulich offenlegt, wie verzahnt urbanes Leben schon damals war und wie weit es bis in die Gegenwart reicht.