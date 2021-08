Am Eicher See – in der Rheinebene zwischen Mainz und Worms – hat sich eine vierköpfige Familie einen Traum erfüllt: Ein Haus am See mit eigenem Bootssteg. Das Tiny House steht auf Stelzen und hat eine Grundfläche von nur 16 Quadratmetern – trotzdem ist alles vorhanden, was man für einen Kurzurlaub braucht. mehr...