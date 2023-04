„Die Wilde Jagd“ – Künstlerinnen und Künstler spüren im Deutschen Fleischermuseum in Böblingen der Jagd nach +++ „Die Veredelung der Herzen“ – ein Theaterstück im Science Dome der experimenta in Heilbronn kreist um die Frage, ob Künstliche Intelligenz unsere Gefühle verändert +++ „Soul aus Mainz“ – Model und Sängerin Julianna Townsend will als Solokünstlerin durchstarten +++ Massimiliano Pironti verkauft seine Großmutter – die bewegende Geschichte eines Bildes, das die „FREUNDE des Kunstmuseums Stuttgart e.V.” erworben haben +++ „Am Kornsand“ – die Autorin Ute Bales aus der Eifel erzählt in ihrem neuen Roman von einem Kriegsverbrechen 1945 und einem Familien-Trauma, das bis heute nachwirkt +++ Kulturtipps – Highlights vom 30. Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart, „4 Tage bis zur Ewigkeit“ im Kino und die norwegische Jazzmusikerin Ellen Andrea Wang auf Tour im Südwesten