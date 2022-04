„Narratives of Resistance“ – Fotomuseum in Mannheim zeigt Geschichten vom Widerstand

Für seine engagierten Forschungen zu den Auswirkungen sozialer Ungleichheit erhält der Schweizer Soziologe Ueli Mäder den mit 10-tausend Euro dotierten Erich-Fromm-Preis. Im Gespräch mit SWR2 sagt der Preisträger: ,,Soziale Ungleichheit, nicht nur in der Schweiz, das hat auch was mit Konflikten, mit Kriegen und mit Erich Fromm zu tun. Da bin ich schon sehr überzeugt." Ursprünglich habe er sich bei seinen Untersuchungen für Armut interessiert. ,,Mein Herzblut ist bei den Armen", gesteht Mäder, der bis zur Emeritierung an der Uni Basel tätig war, ein. "Aber dann hat mich schon interessiert, wie schaut's auf der anderen Seite der sozialen Ungleichheit aus."

Er habe da, teilweise zu seinem Erstaunen, festgestellt, dass ,,Superreiche" durchaus über ihre soziale Verantwortung nachdenken. Wie viele das seien lasse sich nicht abschätzen, so Mäder, "aber es fällt auf, dass die realisieren: Wenn das so weiter geht, dann wird das gefährlich."

"Es gibt Reiche, die haben mich um 22 Uhr angerufen", berichtet Mäder über einige Begegnungen mit Milliardären. Bei einem habe er acht Stunden ein sehr berührendes Gespräch geführt: ,,Da sind dann Fragen von Endlichkeit aufgekommen - was ist wichtig im Leben."

Angesprochen auf Erich Fromms berühmtes Werk ,,Haben und Sein", sagt Mäder: ,,Mit Fromm kommt eine weitere Dimension dazu: Was ist sinnvoll, was wertvoll. Man muss auch die seelische Befindlichkeit einbeziehen - das ist Erich Fromm."

Angesichts der Lage im Ukraine-Krieg spricht sich Mäder, der auch Friedensforschung betreibt, für die Suche nach Kompromisse aus: ,,Man sollte in dieser Situation auch Herrn Putin die Möglichkeit geben, sich zu bewegen - und nicht nur offensiv vorgehen." mehr...