Sechzig Kunstschaffende aus Rheinland-Pfalz präsentieren Werke an drei herausragenden Orten des Landes: Das ist das Konzept der Landeskunstausstellung „Flux4Art“. Den Anfang macht die Ausstellung in der Sayner Hütte mit schweren Skulpturen, federleichten Architekturgebilden und skurril bemalten Teppichen.

Jahrhundertealte Industriekultur trifft auf moderne Kunst

Die Sayner Hütte, vor 250 Jahren gegründet, trug als eine der besten preußischen Eisengießereien zum Wohlstand des Deutschen Reiches getragen bei. Die Industriekathedrale ist dreischiffig wie eine Kirche und löst Ehrfurcht bei Betrachter*innen aus.

Zwischen ihren mächtigen schwarzen Streben stehen derzeit federleichte Architekturgebilde aus Bauschaum, Skulpturen aus Stahl und Sand sowie – große Schokoladenkugeln, die wie Kanonenkugeln aussehen.

Im Bundesland verteilt

Die Ausstellungsreihe „Flux4Art“ findet bis 7.2.2021 in verschiedenen Ausstellungsräumen in Rheinland-Pfalz statt – in der Sayner Hütte Bendorf ist sie bis 29.11.2020 zu Gast. Es folgen das Forum Alte Post in Pirmasens und die Casa Tony M. Wittlich.