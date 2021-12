Flux4Art in Pirmasens: Spannende Auseinandersetzung mit Identität

per Mail teilen

Die Werke von 21 Künstlerinnen und Künstlern sind im Rahmen der großen Landesausstellung „Flux4Art“ im Forum Alte Post in Pirmasens zu sehen. Die Station in Pirmasens hätte bereits im November 2020 eröffnet werden sollen, Corona-bedingt geht sie nun 2021 an den Start.

Vielfalt an Techniken und Motiven

Es dominieren großformatige Bilder, bei denen die Lust an der Farbe und am Malen ausgelebt wurden. Doch neben dem ganzen Spektrum der Malerei haben in Pirmasens auch andere Positionen Platz – wie etwa ganz fragile Wandreliefs und inszenierte Fotografie.

Kunstland Rheinland-Pfalz

Eine Schau, die alte Bekannte der rheinland-pfälzischen Kunstszene zeigt, aber auch Neuentdeckungen bietet. Die Landesausstellung Flux4Art, in deren Rahmen die Ausstellung in Pirmasens stattfindet, findet an mehreren Orten im Land statt.

Das Forum Alte Post ist bereits die zweite Station — eigentlich war die Eröffnung dort bereits für November 2020 geplant, durch die Pandemie-Bestimmungen musste sie auf Mai 2021 verschoben werden.

Die zweite Ausstellungsstation der Flux4Art läuft im Forum Alte Post in Pirmasens bis 21. Juni 2021. Parallel läuft auch die Ausstellung in der dritten Station, der Casa Tony M. in Wittlich.

