„FemPalais“ – Stuttgart feiert die Frauenpower

Der Berliner Musik- und Modefotograf Axl Jansen zeigt in der Esslinger Villa Merkel knapp 2000 Bilder aus drei Jahrzehnten – von überdrehter Star-Inszenierung bis zu nachhaltiger Wollmode in Tibet. Den dicken Katalog gibt es gratis: „Ich möchte etwas von dem zurückgeben, was ich bekommen habe“, so Jansen, „aber unterhaltsam darf es auch gerne sein.“