Seit 250 Jahren berühre Caspar David Friedrich mit seinen Bildern die Seelen der Menschen, sagt der Schriftsteller Florian Illies. Zu seinem 250. Geburtstag im Jahr 2024 hat Florian Illies das Buch „Zauber der Stille. Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten“ geschrieben: „Friedrich hatte eine unglaubliche Wirkung auf seine Zeitgenossen wie etwa auf Kleist, der ihm verfällt.“

Auch Walt Disney und Samuel Beckett waren Fans von Caspar David Friedrich

„Goethe andererseits war irritiert von ihm“, so Illies. „Der mag diese Schwermut nicht, er kann mit dieser Sehnsucht in den Bildern, die wir heute so lieben, gar nichts anfangen.“

100 Sekunden Kunst: Felsenriff am Meeresstrand von Caspar David Friedrich

Die Faszination mit ihm setze sich über die Jahrhunderte fort: Walt Disney, Samuel Beckett und die Klimaschützer von heute seien Fans. „Er hat etwas Revolutionäres in diesem zärtlichen, zugewandten Blick auf die Natur“, meint Illies: „Das ist was anderes als Maler, die den Kopf ansprechen. Und ich glaube, das hält ihn so frisch, das hält ihn am Leben.“

Erst Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts wiederentdeckt

Wie in seinen Vorgängerbüchern vernetzt Florian Illies auch hier eine Vielzahl von Geschichten von Begebenheiten miteinander – weit über den Tod von Caspar David Friedrich hinaus. Nach seinem Tod 1840 wurde Caspar David Friedrich komplett vergessen. Erst Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts wurde er wiederentdeckt.

„Er hat etwas Revolutionäres in diesem zärtlichen, zugewandten Blick auf die Natur.“ Der Journalist, Buchautor, Kunsthistoriker und Kurator Florian Illies über Caspar David Friedrich. IMAGO tagesspiegel

Illies habe interessiert, wieso ein Naturmaler uns bis heute fasziniert: „Er hat ein ganz bescheidenes Leben in Dresden geführt, und konnte kaum Bilder verkaufen. Er war wirklich ein Kauz, ein Sonderling.“

Was ist die Rolle der Natur? Caspar David Friedrich wirft Fragen auf

Worum es Illies gehe, sei es zu zeigen, dass Caspar David Friedrich in seiner Kunst Fragen stellt, anstatt Antworten zu geben: „Was ist die Rolle der Natur. Sind unsere Sehnsüchte richtig? Wie werden unsere Sehnsüchte belohnt und wie ist unser Verhältnis zur Natur? So jemand hat dann die Chance, dass er einfach ein bisschen warten kann, auch wenn er in seiner eigenen Zeit verkannt wird.“