Die ersten Landkarten verzeichnen weniger reale Länder und Orte, sie skizzieren vielmehr bestimmte Vorstellungen von der Welt, die religiös verortet werden kann, aber auch durch Erzählungen und Berichte von Seefahrern und Entdeckern gefärbt ist.



Weiße Flecken werden als Sehnsuchtsorte markiert. Und die Literatur erschafft ihre ganz eigenen Welten, die durch detailgenaue Karten zur Realität werden. Die Württembergische Landesbibliothek Stuttgart zeigt einen ebenso faszinierenden wie unterhaltsamen Streifzug durch „die Geschichte der Kartographie des Unbekannten“.

Der erste Atlas erschien 1570

Es ist ein kleiner Geniestreich. Mindestens so effektvoll wie das heutige Navi. Und mindestens so beliebt. Denn das „Welttheater“, das „Theatrum Orbis terrarum“, das der flämische Kartograph Abraham Ortelius 1570 auf den Markt bringt und ein Publikumsrenner wird, ist eine erste Sammlung von Karten in Buchform, ein erster Atlas.

Mercator, Gerhard: Atlas, sive cosmograhicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura. Amsterdam: Hondius 1613. Doppelportät von Gerhard Mercator und Jodocus Hondius

Jodocus Hondius: Nieuwe Carte van het wonderbaer ende goudrijcke landt GUIANA….. - Der Kartograph Jodocus Hondius zeigt auf dieser nach den Erzählungen von Walter Raleigh entworfenen Karte von Guiana auch das legendäre El Dorado mit dem ebenso legendären See Parime.

Johann Baptist Homann, Accurata utopiae Tabula. Nürnberg: Homann 1730 ... - Das von Johann Baptist Homann skizzierte „Schlaraffenland" teilt sich in viele verschiedene Reiche: vom Königreich der Verschwendung über das Reich der Völlerei bis hin zum Reich der Faulpelze.

Heinrich Bünting: Itinerarium Sacrae Scripturae: das ist Ein Reisebuch, über die gantze Heilige Schrift, in zwey Bücher getheilet… Magdeburgk: Kirchner 1585 .. - Die Welt in Form eines Kleeblatts bezieht sich auf die religiöse Tradition der TO-Karten mit Jerusalem im Zentrum

Abraham Ortelius: Theatrum orbis terrarum. Antwerpen: Officina Plantiniana 1592

Isidor von Sevilla: Etymologiae. Augsburg: Zainer 1472 .. - Dieser Erstdruck von Isidors Etymologiae zeigt eine sogenannte TO-Weltkarte. Das T in der Mitte, das Mittelmeer, trennt die damals bekannten Kontinente Asien, Europa, Afrika. Umgeben wird die Darstellung von einem O, das den Ozean symbolisiert. In dieser biblischen Interpretation der Welt wird den drei Kontinenten jeweils einer der Söhne Noahs – Sem, Jam und Jafet – zugeteilt.

Paul Hadol, Nouvelle Carte d`Europe Dressée Pour 1870, Paris: Marchandeau 1870 .. - Eine politisch-satirische Landkarte von Paul Hadol zum Deutsch-Französischen Krieg 1870/71

„Sie verdienen es gepriesen zu werden“, schwärmt der Kartograph Gerhard Mercator, der selbst als Erfinder des Globus in die Geschichte eingegangen ist. Das „Welttheater“ ist eine Art „Best of“ – ein Werk, das die Kenntnisse der besten Geographen des 16. Jahrhunderts vereint. Was das bedeutet, zeigt Hans-Christian Pust am Beispiel der Ortelius-Karte von Island.

Vieles auf alten Karten entsprang der reinen Fantasie

Der Historiker ist Leiter der Abteilung Karten und Grafik der Württembergischen Landesbibliothek. „Hier ist jetzt eben diese Island-Karte und da sieht man, was man an anderen Karten noch viel mehr sieht, diese ganzen See-Ungeheuer auch, die in erster Linie der Fantasie entsprechen dürften. Das sind alles Sachen, Berichte, Informationen, die von einem zum anderen weitergegeben werden. Das ist so ein bißchen wie stille Post, dann verändert sich das noch ein bißchen. Dann kommt eine Karte dabei heraus, die mehr oder weniger den Gegebenheiten entspricht.“

Eine Art Pferd mit zwei Fischschwänzen tummelt sich unter den vielen Kreaturen, die auf der Rückseite der Landkarte detaillierter vorgestellt werden. Während sich die Kartographen bei der Darstellung der Meeresungeheuer noch auf Berichte von Seefahrern berufen konnten, schummelten sie an anderer Stelle ganz bewusst – oder weniger streng ausgedrückt: sie griffen zu einem kleinen Trick, um die weißen Stellen auf der Landkarte, die unbekannten Gegenden, zu vertuschen.

Aus politischen Gründen wurden Fehlinformationen oft nicht korrigiert

Eine Amerika-Darstellung des flämischen Kartographen Johannes Janssonius von 1638 weist eine Art Zierrahmen auf, der einem Wappen gleicht. „Hier oben ist die sogenannte Kartusche. Das ist bei alten Karten eigentlich ganz oft, das so schön ausgestaltet ist und dann steht da der Titel drin und manchmal noch viel mehr Information über die Karte. Nennt man – wie gesagt – Kartusche. Und hier ist die Kartusche eben einfach oben links platziert in das Gebiet, das kartiert wurde, reingesetzt. Und damit überspielt man ganz gut, dass man dieses Gebiet gar nicht kennt und es typischerweise ein weißer Fleck ist.“

In seiner Amerika-Darstellung weist der damals schon sehr einflussreiche Kartograph Johannes Janssonius Kalifornien als Insel aus. Ein Fehler, den viele andere Zeichner unhinterfragt übernehmen, der sich hartnäckig hält. Das Wissen um weit entlegene Gebiete ist spärlich und wird später trotz besserer Erkenntnisse aus politisch strategischen Gründen zurückgehalten.

Das El Dorado könnte überall sein

„Hier haben wir jetzt so ein paar Sachen, die der Suche nach El Dorado gewidmet sind“ Hans Christian Pust steht vor einer Guiana-Karte von Jocodus Hondius, 1595 gezeichnet nach den Angaben des berühmten Seefahrers Walter Raleigh. „Also man glaubte ja, es gebe so eine goldreiche Stadt, die auch an einem See lag, in dem es auch Gold geben sollte. Den nannte man Parime-See und die Stadt eben El Dorado.“

El Dorado, das Land des Goldes, ist ein Mythos. Doch für die frühen Seefahrer, Entdecker und Eroberer, die die goldenen Dächer von Burma, die Goldschmiedekunst der Azteken, bestaunen, ist dieser Mythos Realität, die dann auch auf den Karten sichtbar wird. Allerdings – und das ist noch erstaunlicher – ist El Dorado ein sehr beweglicher Ort abhängig von den neuesten Forschungsergebnissen und den noch nicht entdeckten Flecken: „Deswegen hat man eben dieses El Dorado immer wieder woanders hingelegt, wo man eben noch nicht war. Und da hätte es ja noch sein können.“

Ein ästhetisches, unterhaltsames Vergnügen

Die Welt will beschrieben werden. Auch, und sehr fantasievoll, in der Literatur. Die Stationen von Odysseus' Irrfahrt sind auf einer antiken Mittelmeerkarte verzeichnet, Dantes Trip von der Hölle übers Fegefeuer in den Himmel ist ebenso kartografiert wie Gullivers Reise ins fiktive Lilliput. Sehnsuchtsorte, Utopien und Träume spiegeln diese alten Landkarten wider, die selbst traumhaft anzuschauen sind.

Ein großes ästhetisches, sehr unterhaltsames Vergnügen. Der deutsche Kartograph Johann Baptiste Homann, 1715 zum kaiserlichen Geografen ernannt, vervollständigt seine an sich seriöse Kartensammlung durch einen sehr eigenwilligen Kontinent: Durch das Schlaraffenland. „Hier ist also Bibonia regnum, das Reich des Trinkens, die Hauptstadt offensichtlich hier ist Rausch. Dann fließt hier das versoffene Meer. Dann gibt es hier die Ortschaft „Kotz in den Hafen“. Da gibt es eben einige von diesen Ländern – Schmarotzia. Dann gibt es Issland und südlich von Issland liegt eben auch Trinkland.“