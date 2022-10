Fabienne Verdier „Gesang der Sterne“ im Musée Unterlinden in Colmar

Die französische Künstlerin Fabienne Verdier hat im Dachstuhl des Musée Unterlinden in Colmar einen atemberaubenden Farb- und Lichtrausch geschaffen. Auf 76 Gemälden hat sie farbige Kreise gemalt, jeweils umgeben von einem leuchtenden Lichtkranz. Verdier hat diese monumentale, sakral anmutende Serie in den letzten drei Jahren während der Corona-Pandemie geschaffen. Nun sind ihre Arbeiten in der Ausstellung „Gesang der Sterne“ zu sehen.

Vornamen stehen stellvertretend für die Toten der Corona-Pandemie

„Als Malerin stelle ich mir den Abschied eines Menschen so ähnlich vor wie das Erlöschen eines Sterns vor“, sagt Fabienne Verdier. Sie will mit ihren Gemälden Trost spenden.

Jedem einzelnen Bild hat die Künstlerin einen Namen gegeben, Vornamen aus aller Welt, stellvertretend für die vielen Toten der Corona-Pandemie, die oft allein sterben mussten.

Der Isenheimer Altar dient als Inspirationsquelle

Der weltberühmte Isenheimer Altar von Matthias Grünewald hat die Künstlerin zu dieser Werkserie inspiriert. Das Meisterwerk aus dem 16. Jahrhundert ist das Highlight des Unterlinden-Museums in Colmar. Immer wieder lädt das Museum deshalb Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt dazu ein, sich mit dem Isenheimer Altar auseinanderzusetzen und neue Werke zu erschaffen. So auch Fabienne Verdier.

„Wenn man das Werk von Grünewald betrachtet, kann man nur bewundern, wie er es schafft, Hoffnung zu vermitteln. Besonders natürlich auf dem Bild der Wiederauferstehung Christi. Von diesen Farben habe ich mich inspirieren lassen. Und der Isenheimer Altar war ja auch dafür gedacht, dass Kranke durch seine Betrachtung getröstet werden – quasi wie eine Medizin für Seele und Körper.“

Die Kreuzigungsszene des Isenheimer Altars. Das Meisterwerk von Matthias Grünewald ist zwischen 1512 und 1516 entstand.

Schon lange beschäftigt sich Verdier mit dem Kosmos und seiner Energie. Das schlägt sich auch in ihrer Arbeitsweise nieder. In einem Video in der Ausstellung kann man beobachten, wie sie mit Pinseln malt, die von der Decke hängen und die sie mit beiden Händen über die Leinwand am Boden zieht.

„Ich versuche diese universelle Energie aufzunehmen und durch mich durchfließen zu lassen. Es gibt dann keine Trennung mehr zwischen mir und dem Pinsel.“

Reduktion auf das Wesentliche als Merkmal

Die christlich geprägte Sichtweise in Europa hat Fabienne Verdier schon als junge Frau als eingeschränkt empfunden. Daher ging sie 1984 als Studentin nach China und wurde die erste ausländische Stipendiatin am Sichuan Fine Arts Institute in Chongqing – und blieb zehn Jahre lang.

Ihren Werken sieht man die intensive Beschäftigung mit Kalligraphie an, die Reduktion auf das Wesentliche. An 13 Stationen im ganzen Unterlinden-Museum sind sie verteilt und treten dort in den Dialog mit den Alten Meistern, aber auch der hauseigenen Sammlung moderner Kunst.

Fabienne Verdier bei der Arbeit in ihrem Atelier in Chambly.

So kann man in Colmar nicht nur die ganz neuen Arbeiten von Fabienne Verdier entdecken, sondern auch einen beeindruckenden Querschnitt durch ihr früheres Werk sehen – eine Ausstellung, die die enorme Schaffenskraft der Künstlerin und ihre ganz eigene künstlerische Handschrift zeigt.

Ausstellung

Fabienne Verdier „Gesang der Sterne“

bis 27. März 2022 im Musée Unter Linden in Colmar