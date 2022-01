Novi Sad, Kaunas und Esch-sur-Alzette feiern die kulturelle Vielfalt Europas

per Mail teilen

Drei Städte, drei Länder, drei Arten, Kultur und Europa zu erforschen: Mit Novi Sad in Serbien, Kaunas in Litauen und Esch-sur-Alzette in Luxemburg teilen sich 2022 drei geografisch weit voneinander entfernte Städte den Titel „Europäische Kulturhauptstadt“, der seit 1985 von der EU vergeben wird. Sie machen die kulturelle Vielfalt und den kulturellen Reichtum des Kontinents deutlich.

Novi Sad: Kultur-Brücken auf dem Balkan

Als Brückenbauer sieht die Hauptstadt der serbischen Vojvodina Novi Sad seine Rolle im Europäischen Kulturhauptstadtjahr. Der EU-Beitrittskandidat setzt auf große Events. imago images IMAGO / Panthermedia

„4 New Bridges“, vier neue Brücken, unter dieses Leitmotiv hat die serbische Stadt Novi Sad ihr Jahr als europäische Kulturhauptstadt gestellt. Es beginnt offiziell am 13. Januar 2022 mit einer großen Eröffnungszeremonie, in der die Kultur durch das Prisma von Modernismus und Mathematik betrachtet wird.

Der Fokus soll auf spektakulären Events und dem Gedanken einer europäischen Integration Serbiens liegen. Die Stadt möchte damit weg vom Image der Krisen und Kriege der 1990er-Jahre.

Kaunas: Den baltischen Kultur-Schatz heben

Historisches Erbe trifft moderne Kulturspielarten: Die zweitgrößte Stadt Litauens will im Kulturhauptstadtjahr auch die unrühmlicheren Teile seiner Vergangenheit thematisieren. Im Bild eine Tanzvorführung beim 612. Stadtgeburtstag im Mai 2020. imago images IMAGO / Scanpix

In Litauen will man mit dem kulturellen Erbe offensiv umgehen, das Programm für die Kulturhauptstadt Kaunas umfasst auch ein sogenanntes „Memory Office“, ein multikulturelles „Erinnerungsbüro“. Schönes soll neben der Erinnerung an Traumata bestehen und ein facettenreiches Bild der Stadt abgeben.

Gleichzeitig wird mit dem Programmrahmen „Myth of Contemporary Kaunas“ ein Leitfaden für die „Neuerfindung“ der Stadt geschaffen.

Die Eröffnungszeremonie findet am 22. Januar 2022 statt.

Esch-sur-Alzette: Strukturwandel im Herzen Europas

Die Hochöfen, die zum Schmelzen von Eisenerz genutzt wurden, sind heute auf Hochglanz poliert und thronen über dem Zentrum der Kulturhauptstadt 2022, dem Viertel Esch-Belval. esch-alzette-kulturhauptstadt-2022 Bild in Detailansicht öffnen Industriebrache im Vordergrund, die moderne Architektur der Uni Luxemburg im Hintergund: In Esch-Belval kollidieren die Gegensätze, die ins Thema "Remix" der Kulturhauptstadt Esch 2022 mit eingeflossen sind. Esch 2022 Bild in Detailansicht öffnen "Desire Lines" heißt das Performanceprojekt bei der es um das Gehen geht. Bohumil Kostohryz Bild in Detailansicht öffnen Der "Minett-Trail"verläuft durch den ganzen Süden des Landes Luxemburg und ist Teil des Programms für die Kulturhauptstadt. Esc-Alzette 2022 Bild in Detailansicht öffnen

Esch/Alzette in Luxemburg hat, gemeinsam mit den umgebenden Kommunen in der Region, sein Programm als Kulturhauptstadt unter das Motto „Remix“ gestellt. Mit über 160 Projekten und rund 2.000 Veranstaltungen soll der Mix aus Kulturen in der Region präsentiert und der Strukturwandel abgebildet werden; alte Industriekultur wir Neuem gemixt.

Die offizielle Eröffnung findet am 26. Februar 2022 statt.

