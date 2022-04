Essen als Bekenntnis - eine Ausstellung in Ulm zeigt, wie sich Menschen über Nahrung definieren

Essen ist weit mehr als Nahrungsaufnahme und Gelegenheit zu geselligem Beisammensein; Essen kann ein Statement sein. Für die Zugehörigkeit zu einer Religion beispielsweise, oder ein Bekenntnis zu nachhaltiger und naturfreundlicher Lebensweise. Gläubige Juden, die Milchiges und Fleischiges strikt trennen, Christen, die sich mit dem Genuss der Hostie zu ihrem Glauben bekennen, Veganer, die das Töten von Tieren ablehnen oder Prepper, die sich durchs das Anlegen von Vorräten gegen Katastrophen wappnen - um sie dreht sich die neue Sonderausstellung "Essen als Bekenntnis".

Krisenvorsorge mit Brot, Jägertopf, Hartkeksen

So wirklich appetitlich sieht das nicht aus: Alu-Dosen in mehreren Größen, daneben Getränkepäckchen, ähnlich denen, die man auf Schulausflügen im Rucksack hat. Nur nicht so bunt. Eine Erstausstattung für Krisen und Notfälle, erklärt Isabel Greschat, Leiterin des Ulmer Museum Brot und Kunst.: „Das ist sozusagen ein Notfall-Kit.“

Brot ist dabei, aber natürlich haltbar. Und dann Fertigessen – Jägertopf, Hartkekse, Schokolade, Zucker, denn das gibt viel Energie, meint Isabel Greschat. Aber auch Wasser, Trinkwasser, sei ganz wichtig. Und Streichhölzer. Daneben ein Taschenbuch, Titel: „Das Kochbuch für Notfall und Krise“. Herausgegeben vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Echte Prepper brauchen mehr

Echte Prepper lächeln über diese Form der Krisenvorsorge nur müde. Was sie empfehlen, können die Ausstellungsbesucher auf dem Foto einer achtköpfigen amerikanischen Prepperfamilie gleich daneben bestaunen: Dutzende Fässer mit Getreide und Hülsenfrüchten, Konserven en masse. Und: Solarpanel, um unabhängig von öffentlichen Versorgern Energie zu erzeugen. Nicht zu vergessen: Benzinkanister – und natürlich Waffen. Wir sind in den USA.

Ausstellungsansicht: Vorräte einer amerikanischen Prepper-Familie SWR Frank Polifke

Die Prepper-Bewegung breitet sich aber auch in Europa immer mehr aus: „Die kriegt ja durch die Krisen Corona und Ukraine-Krieg gerade auch einen riesigen Aufwind, weil das Vertrauen in die Institutionen, in die Regierung, in die Systeme, in die globalen Versorgungssysteme brüchig werden.“, so Greschat.

Leonardo da Vincis Darstellung des letzten Abendmahls ist Dreh- und Angelpunkt der Ausstellung

Auch Preppen – das Anlegen von Vorräten für Krisenzeiten – ist ein Statement, und zwar eins der jüngeren Zeit. Die Sonderausstellung im Ulmer Museum Brot und Kunst kann aber auch mit älteren dienen: dem christlichen Abendmahl. Der gläubige Katholik oder Protestant nimmt mit Hostie und Wein den Zuspruch Gottes zu sich – und bekennt dadurch seinen Glauben.

Die ikonische Darstellung des letzten Abendmahls von Leonardo da Vinci steht dafür wie kaum ein anderes Kunstwerk. Sie ist Dreh- und Angelpunkt der Ausstellung, in vielfältigen Zitaten und Verfremdungen: Mal als wohlbeleibte Tischgesellschaft aus der Fresswelle der Nachkriegszeit, mal als Mensch, der – mit dekorativem Apfel im Mund – als Mahlzeit auf dem Tisch liegt, umgeben von hungrigen Schweinen.

Ausstellungsansicht: Abendmahl - mal anders SWR Frank Polifke

Halal oder koscher - Essen nach Gesetzen der Religionen

Essen als Bekenntnis spielt in vielen Religionen eine Rolle: Im Islam, der Fleisch nur „halal“ erlaubt, also geschächtet – heißt: blutentleert. Eine spezielle Halal-Gummibärchentüte zeigt, dass das auch Nahrungsmittel betrifft, die einem da nicht unbedingt sofort einfallen.

Im Judentum wird dagegen koscher gekocht. Damit hier keine Fehler gemacht werden, stehen auf dem Tisch ein weißer und ein roter Teller nebeneinander. Und zwei Bestecksets, denn alles, was mit Milch und Milchprodukten zu tun hat, darf nicht mit Fleischprodukten in Berührung kommen, erklärt Isabel Greschat.

Ausstellungsansicht: Jüdische Speisegesetze - Unterschiedlich farbiges Geschirr für Fleischiges und Milchiges SWR Frank Polifke

Essen als Bekenntnis heißt in den Religionen oft Essen nach Gesetzen, nach Vorschrift. Die Befreiung von Konventionen kann aber ebenso ein Statement sein. In einer der letzten Vitrinen der Ulmer Ausstellung liegt ein Foto von der Eröffnung des ersten McDonalds-Restaurants in Deutschland – 1972 in München, anlässlich der Olympischen Spiele.

Die Menschenmenge, die die Verkaufsschalter schier überrennt, zeigt: Was heute eher auf Kritik stößt, war damals Ausdruck von Befreiung, wie Isabel Greschat erklärt: „Man muss nicht grade am Tisch sitzen und mit Messer und Gabel essen, man kann einfach hingehen, mit den Fingern essen, total unkonventionell. Und das war ein ganz wichtiger Punkt der Faszination dieses Fast Food.“