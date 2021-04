per Mail teilen

Es war die erste organisierte Verschleppung von jüdischen Deutschen aus ihrer Heimat: 1940 veranlassten die Gauleiter von Baden und der Saarpfalz die Deportation von mehr als 6.500 Jüdinnen und Juden in das südwestfranzösische Lager Gurs. Deren Weg zeichnet eine Dokumentation im Historischen Museum der Pfalz in Speyer nach.

Auf Befehl von Joseph Bürckel und Robert Wagner wurden 1940 in einer bis dahin beispiellosen Aktion ein Großteil der südwestdeutschen Jüdinnen und Juden deportiert.

Nur Wenige überlebten

Während einigen die Flucht gelang, starben Tausende entweder in Gurs oder wurden weiter nach Auschwitz und in die Vernichtungslager in Osteuropa verschleppt.

Entwickelt wurde die Wandersausstellung „Gurs 1940“ von der Berliner Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannseekonferenz als digitale und „klassische“ Vor-Ort-Ausstellung.

Das Lager in Gurs Pressestelle Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde

Wie zeigt sich der Holocaust vor Ort?

Sie soll an verschiedenen Orten in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, sowie im Saarland gastieren. In Speyer hat sie der Bezirksverband Pfalz um regionale Aspekte ergänzt.

Die einzelnen Vor-Ort-Termine der Ausstellung können online eingesehen werden — außerdem ist es für interessierte Gemeinden und Landkreise möglich, eine mobile Variante für eine eigene Ausstellung zu buchen.

Mehr zur Ausstellung „Gurs 1940“ erfahren