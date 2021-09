Erfolgreiches Crowdfunding für die Pfalzgalerie Kaiserslautern: „Ein Bernhard für die Pfalz“

Die Liste der Gottbegnadeten: Sie versammelte in der NS-Zeit die Künstler, die vom Militärdienst befreit waren, weil sie als unabkömmlich für den NS-Staat galten. Aber waren sie wirklich künstlerisch erfolgreich oder einfach nur linientreu? Eine Mischung aus beidem, meint Wolfgang Brauneis, Kurator der Ausstellung „Die Liste der 'Gottbegnadeten'. Künstler des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik“. Das Deutsche Historische Museum in Berlin hat den durch die Nationalsozialisten deklarierten „gottbegnadeten“ Künstlern der Bildenden Kunst eine Ausstellung gewidmet.

Viele Namen, so Brauneis, seien heute selbst unter Kunstexperten kaum noch von Begriff. Trotz allem gelang vielen der Künstler auch nach 1945 das Fortsetzen ihres Schaffens. „Sie konnten sich auf bereits bestehende Netzwerke verlassen“, so der Kunsthistoriker. Viele Architekten seien hilfreich für bildhauerische Arbeiten gewesen. Und einige Jurymitglieder der Kunstwettbewerbe hingen nach dem Krieg, so Brauneis, ihrerseits noch dem alten Kunstgeschmack an. Zudem habe eine Anpassung an den neuen Kunstgeschmack unter den Künstlern nur bedingt stattgefunden.

Er plädiert für eine kritische Auseinandersetzung mit den Kunstgegenständen nach 1945. Dieser Aufgaben will die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum nachkommen.