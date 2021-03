Die neuen Richtlinien der Bundesregierung zur Öffnung von Läden, Museen oder Tierparks sind ganz schön kompliziert, und es lässt sich damit auch nicht verlässlich - und schon gar nicht auf Dauer planen.

Die großen Museen in Baden-Württemberg sind in dieser Woche noch nicht am Start. In Nordrhein-Westfalen ist man mutiger: Das „Museum Ludwig“ in Köln hat am Samstag verkündet, seine große Warhol-Ausstellung für Besucher – nach Anmeldung - zu öffnen. Der Museums-Server ist kurz darauf aufgrund der Flut an Buchungs-Mails zusammengebrochen….

Das wird in der „Villa Rot“ in Burgrieden bei Laupheim vielleicht nicht der Fall sein – aber geöffnet wird auch dort: Ab Mittwoch, den 10. März kann ein individuelles Date mit dem Museum gebucht werden. Kunscht! begleitet die ersten ausgehungerten Kunstfans beim Rundgang in der neuen Ausstellung „Anderswelten. Malerei heute“ – mit persönlicher Begleitung vom Leiter des Hauses Marco Hompes.