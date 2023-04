Elfriede Lohse-Wächtler-Ausstellung in Heidelberg

Mit seiner Marionettenkunst hat Prof. Albrecht Roser (1921 – 2011) Puppentheatergeschichte geschrieben. Seine Figuren wie der „Clown Gustav“ oder die strickende Oma aus Stuttgart sind legendär. Bereits 1958 trat Albrecht Roser mit seinen Puppen in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz auf. Das dortige Museum für Puppentheaterkultur ist jetzt auch der Ort für das Lebenswerk von Albrecht Roser. Hier ist sein künstlerisches Vermächtnis in einer neu gestalteten Dauerausstellung zu erleben.