Einweihung von ,,Genesis" : Das Kunstwerk von Markus Lüpertz beschmückt die Karlsruher U-Bahn

Es ist ein echter Kunst-Krimi: fast 250 Werke von Markus Lüpertz und Anselm Kiefer sind in China verschollen. Der Maler, Grafiker und Bildhauer Markus Lüpertz, einer der wichtigsten deutschen Künstler der Gegenwart, ist derzeit selbst in China, weil er sich große Sorgen um seine Arbeiten macht. Seit 2016 sind Werke von ihm und Anselm Kiefer aus der MAP-Sammlung an die Hamburger Kunstfirma Bell Art GmbH verliehen, gegründet von einem chinesischen Unternehmer. Die Kunstwerke wurden in mehreren chinesischen Städten präsentiert, u.a. in Peking,

Shanghai und Wuhan. Der Vorwurf steht im Raum, dass sich die Bell Art weigert, die Werke an die Eigentümerin zurückzugeben.