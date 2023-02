Am 10. Februar, eröffnet im Rijksmuseum die lang erwartete Vermeer-Ausstellung. Nur 37 Gemälde des Delfter Barock-Meisters sind erhalten. Gleich 28 von ihnen sind bis zum 4. Juni in Amsterdam in der bisher umfassendsten Vermeer-Schau zu sehen. Entsprechend groß ist der Andrang. 200.000 Eintrittskarten wurden bereits vorbestellt.

„Im 17. Jahrhundert vermochte niemand so überzeugend, Intimität auf die Leinwand zu bringen wie Johannes Vermeer. Die Illusion ist so perfekt, dass es wirklich so wirkt, als würdest Du mitten in diesem Zimmer stehen – gemeinsam mit der Person, die gemalt wurde.“

Werke von Vermeer verlassen sonst nie ihre Stammhäuser

Um der „Spitzenklöpplerin“ von Johannes Vermeer so nahe zu kommen, mussten Kunstfreunde bislang nach Paris reisen und den Louvre besuchen. Nun hängt das Meisterwerk im Rijksmuseum gemeinsam mit 27 anderen Gemälden, die ihre Stammhäuser eigentlich nie verlassen.

„Dame und Magd“ von Johannes Vermeer in der Ausstellung im Rijksmuseum Amsterdam picture-alliance / Reportdienste picture alliance / ANP | Koen van Weel

Drei Viertel von Vermeers Oeuvres in Amsterdam zu sehen

Doch für diese Jahrhundertausstellung haben sie in Washington, New York, Tokio, Florenz, Berlin, Dresden und Frankfurt eine Ausnahme gemacht. Noch nie zuvor waren so viele Werke des Delfter Genies in einer Ausstellung versammelt. Dreiviertel seines Oeuvres seien in den zehn Sälen des Museums zu sehen, sagt Gregor Weber, denn von Vermeer existieren heute vermutlich nur noch 37 Werke. Von Rembrandt gebe es 350, schmunzelt der Chefkurator.

Oft ist es ein Fenster, das Licht ins Innere bringt

Weber fasziniert an den Werken Vermeers, dass dessen intime Momentaufnahmen immer auch mit der Außenwelt korrespondieren. Oft ist es ein Fenster, dass die kleine introvertierte Welt seiner Figuren öffnet für das, was draußen vor sich geht, sagt Weber. Ein Fenster, das Licht ins Innere bringt.

„Vermeer das Licht sehr genau studiert – besser als jeder andere Künstler seiner Zeit.“

Die Milchmagd von Johannes Vermeer (1660) im Rijksmuseum Amsterdam IMAGO IMAGO / Panthermedia

Wissenschaftliche Untersuchung zeigt Maltechnik Vermeers

Im Vorfeld der Ausstellung hat das Rijksmuseum elf Vermeer-Gemälde wissenschaftlich untersucht, um mehr über die Technik, das Material, aber auch die Intention des Barock-Künstlers zu erfahren. So hat ein spezielles Scan-Verfahren ans Licht gebracht, dass in der Stube des Milchmädchens ursprünglich ein Regal mit Kannen zu sehen war.

Um die volle Aufmerksamkeit des Betrachters auf das Mädchen zu lenken, hat er letztlich auf dieses ablenkende Dekor verzichtet. Und so genießt die Magd, die in sich versunken, Milch aus einem großen Krug in eine Schale gießt, die ganze Aufmerksamkeit des Besuchers.

Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge

Besucher betrachten das „Mädchen mit Perlenohrring“ von Johannes Vermeer bei einer Presseführung vor Eröffnung der Ausstellung im Rijksmuseum Amsterdam IMAGO IMAGO / Xinhua

Keine Frage: das hübsche Mädchen mit dem exotischen blauen Turban und der scheinbar am linken Ohr schwebenden Perle ist die Schönste, die Vermeer je gemalt hat. Und natürlich ist sie auch in Amsterdam der Star der Ausstellung – neben der Milchmagd und der Spitzenklöpplerin und dem Brief lesenden Mädchen am Fenster und der Schreibenden Frau in Gelb. Ach ja, die Lautenspielerin nicht zu vergessen.

Diese einmalige Ausstellung wird vermutlich alle Besucherrekorde brechen, denn schon jetzt sind 200.000 Eintrittskarten verkauft. Den Besuchern werden Zeitfenster zugewiesen, um allzu großes Gedränge zu vermeiden.