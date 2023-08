150 Jahre Villa Merkel in Esslingen – Hässliche Geschichten hinter der schönen Fassade

per Mail teilen

Mit der Ausstellung „Surface Treatments – 150 Jahre Zeit“ zeigt die Städtische Galerie Esslingen ihre eigene Vergangenheit und die zugleich die Geschichte der Villa Merkel. Anlass ist ein doppeltes Jubiläum: das imposante Gebäude feiert seinen 150. Geburtstag, die Städtische Galerie ihren 50. Geburtstag. Eine Jubelschau ist diese Ausstellung allerdings nicht: Gezeigt werden viel Schmutz, Staub, Dreck und hässliche Geschichten.

Einblicke bis unters Dach der Villa Merkel: fast leere Räume, rohe Wände, bröckelnder Putz, offene Mauerstellen, Staub und alte Türen SWR Silke Arning

Ein Haus wird ausgestellt. Aber es ist nicht das zu erwartende Feiertags-Schöner-Wohnen-Gesicht. Kein edles Mobiliar, keine wertvolle Deko. Sondern fast leere Räume, rohe Wände, bröckelnder Putz, offene Mauerstellen, Staub und Türen mit hässlichen schwarzen Dreckschlieren. Mit anderen Worten: schlecht geputzt.

Anti-Ausstellung eines Doppeljubiläums

Kuratorin Laura Becker hat die mutige Entscheidung getroffen, das Doppeljubiläum in einer Anti-Ausstellung zu zeigen. Sie wollte wissen, was unter der Oberfläche des Hauses verborgen liegt, was normalerweise gerade nicht zum Vorschein kommen soll.

Die Villa wurde daher Schicht für Schicht auf ihr ursprüngliches Dasein als Wohnhaus zurückgebaut, nachträgliche Einbauten entfernt, alte Fenster freigelegt, mehr als 40 eingelagerte Türen wieder eingesetzt. Bei einem Rundgang durch die Villa darf man sich nun auf Spurensuche begeben – bis in den letzten Dachwinkel hinein zu Orten, die normalerweise für das Publikum nicht zugänglich sind. Und überall spricht und flüstert das Haus, erzählt von dem, was es in 150 Jahren beobachtet hat.

Die ausgemusterten Türen wurden wieder eingehängt SWR Silke Arning

Kriegstagebucheintrage von 1944

„Der totale Krieg wirkt sich auf das ganze totale Leben immer mehr aus. Man muss zusehen, wie alles herunterkommt. Schmutz, Ungeziefer, Rost, Grünspan machen sich breit und auch im Garten entsteht eine richtige Wildnis.“

So hat Hans Merkel, Mitinhaber der Kammgarnspinnerei Merkel & Kienlin, die Ereignisse des Jahres 1944 in seinem Kriegstagebuch beschrieben. In einer alten dunklen Abstellkammer im ersten Obergeschoss kann man seinen Notizen lauschen.

Historische Werbung für die hauseigene Wolle SWR Silke Arning

Der Inhaber verschwieg Zwangsarbeiter'innen seiner Firma

Was der Unternehmer verschweigt oder was ihn vielleicht nicht berührt hat, berichtet als Zeitzeuge das Haus, das das Leben der nebenan untergebrachten Zwangsarbeiter der Kammgarnspinnerei beobachtet hat. Diese Geschichten haben die drei Künstlerinnen Ann-Kathrin Müller, Julia Schäfer und Judith Engel freigelegt.

Im Zusammenspiel mit Ihren Kolleginnen hat Judith Engel die Texte erstellt, die in den Räumen der Villa einen besonderen Blick auf Geschichte und Gegenwart des Hauses werfen. Auf die Verbindung von erfolgreichem Unternehmertum einerseits und den Schattenseiten der Lohnarbeit andererseits

„Es geht auch um ungerechte Arbeitsverhältnisse, die sich sogar über 150 Jahre hinweg erstrecken. Und da ist reproduktive Arbeit, die von Frauen unbezahlt geleistet wird seit Jahrhunderten, ein großes Thema ebenso wie Zwangsarbeit oder Gastarbeit.“

Das imposante Glasdach SWR Silke Arning

Es sind viele Schichten, die diese Ausstellung frei legt: vom Hellblauen Anstrich der amerikanischen Besatzungseinheit - 60 Soldaten, die das Haus bevölkerten - bis zum Glashimmel der Villa, wo die Hausmädchen unterm Dach in unbeheizten Zimmerchen schlafen mussten. Eine spannende, höchst empfehlenswerte Entdeckungsreise. Gern in Socken, die extra für diese Ausstellung angefertigt wurden.