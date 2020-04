Manche Bilder von Edward Hopper sind so oft reproduziert worden, als Poster und Kalenderblätter, dass das Werk in den Augen des großen Publikums auf diese wenigen Werke zusammenschnurrt: vereinsamte Menschen in leeren Restaurants und klinisch sauberen Hotelzimmern, fast filmisch inszeniert. - Auf dem Bild: Edward Hopper, Second Story Sunlight, 1960 - Öl auf Leinwand, 102.1 x 127.3 cm Whitney Museum of American Art, New York; Purchase, with funds from the Friends of the Whitney Museum of American Art., Inv. N.: 60.54.

Heirs of Josephine Hopper / 2019, ProLitteris, Zürich

