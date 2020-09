„Die Angehörigen“ – so heißt eine Fotoausstellung, die bis zum 10. Oktober im Mannheimer Kulturhaus zeitraumexit zu sehen ist. Sie zeigt Fotografien von Menschen, die einen nahen Menschen durch rassistische Gewalt verloren haben. Es sind ganz alltägliche Situationen, in denen die Portraits aufgenommen wurden. Am Wohnzimmertisch beim Kaffeetrinken oder auf der Treppe hinunter zur U-Bahn. Und doch spürt man, wie jemand fehlt am Tisch oder welche Überwindung es kostet, zur U-Bahn zu gehen. Die Ausstellung ist Teil des zeitraumexit-Projekts „Du sollst Dir ein Bild machen“. mehr...