Kunst-Investitionen und Kultur-Spenden: Wie russisches Oligarchen-Geld in der Schweiz landet

„Die Schweizer Behörden fahnden noch nicht wirklich aktiv nach Oligarchen-Vermögen“, sagt unsere ARD Korrespondentin in Genf, Kathrin Hondl, bei SWR2. Dies deckt sich mit der Kritik Wolodymyr Selenskyjs. Der ukrainische Präsident bezeichnete es als „schmerzlich“, dass die russische Elite ihr Geld in der Schweiz in Sicherheit gebracht habe.

Beliebt bei russischen Super-Reichen

„Das Geld der Leute, die diesen Krieg entfesselt haben, liegt in Ihren Banken. Helfen Sie, das zu bekämpfen. Damit ihre Gelder eingefroren werden“, rief Selenskyj die Schweizer Regierung auf. Er forderte, reichen Russen mit Verbindungen zum Kreml ihre Besitztümer und Privilegien in der Schweiz zu entziehen.

„Die Schweiz ist beliebt bei Oligarchen“, stellt Kathrin Hondl fest, bis zu 200 Milliarden Franken von russischen Kund*innen sollen in den eidgenössischen Banken deponiert liegen. Bis vor kurzem habe sich auch die Schweizer Botschaft in Moskau noch gerühmt, die „weltweit mit Abstand wichtigste Destination für die Verwaltung russischer Vermögen“ zu repräsentieren.

Was sind Oligarchen? Der Begriff „Oligarch“ kommt von der Staatsform „Oligarchie“, was in der Politik eine „Herrschaft der Wenigen“ bedeutet. Demnach sind Oligarchen Personen mit einem sehr großen Vermögen (über 1 Milliarde US-Dollar), die sich dadurch politischen und gesellschaftlichen Einfluss verschaffen. Das wird vor allem durch Korruption erlangt. Konkret auf Russland und die ehemaligen Sowjetstaaten bezogen, wird der Begriff vor allem für Unternehmer*innen verwendet, die sich in den 1990er Jahren nach Zusammenbruch der Sowjet-Union an ehemaligem Staatseigentum bereicherten und von der Marktliberalisierung profitierten. Typische Beispiele für Oligarchen sind etwa der ehemalige Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch, Oleg Deripaska und Mikhail Fridman.



Das Land hat sich zwar nach einigem Zögern den EU-Sanktionen gegen Kreml-nahe Oligarchen angeschlossen, was bedeutet, dass auch dort das Vermögen der sanktionierten Personen eingefroren und gesperrt werden muss. Jedoch, so Hondl: „In der Schweiz gibt es nur eine Meldepflicht. Das heißt, wer Vermögenswerte sanktionierter Personen verwaltet oder hält, muss das melden.“

Keine aktive Verfolgung der Oligarchen-Vermögen

Aktiv werde nicht nach den Vermögen gesucht — wie es etwa in Italien geschieht. An der internationalen Task Force, die Vermögenswerte aktiv aufspürt und beschlagnahmt, beteiligt sich die Schweiz nicht.

Viele der russischen Milliardäre hätten in der Schweiz nicht nur Geld und Immobilien gekauft, sondern auch in Kultur investiert: Putin-Freund Gennadi Timtschenko, der laut Hondl auch in Genf wohnt, habe großzügig den Kulturbetrieb gesponsert, darunter das Verbier Festival für klassische Musik.

„So viel Gold und Cash auf sich nehmen, wie nur möglich“

Auch der Kunstmarkt biete einige diskrete Nischen, die den Oligarchen und Oligarchinnen entgegenkämen, meint unsere Korrespondentin. In Genf etwa befindet sich das größte zollfreie Lager für Kunst — unter anderem beherbergt es die weltweit zweitgrößte Sammlung an Werken Picassos mit geschätzten 300 Exemplaren. Kontrollen finden nur sporadisch statt, auch wenn dort, so die ARD Korrespondentin, das Geldwäsche-Gesetz gelte.

Wie ambivalent die Haltung der Schweiz ist, zeigt Kathrin Hondl auch am Beispiel des Unternehmensberaters und ehemaligen Schweizer Botschafters in Deutschland, Thomas Borer. Dieser hatte vermögenden Russen in der NZZ vom 5. März geraten „mit der Kreditkarte möglichst viele teure Uhren und Kunstwerke einkaufen, solange die Karte noch funktioniert. Und vor allem möglichst viel Geld in Länder transferieren, die die Sanktionen nicht mittragen“. Inzwischen wolle Borer jedoch von seiner Aussage nichts mehr wissen.