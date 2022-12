Die Kunstbiennale 2022 in Venedig hat Werke weiblicher Künstlerinnen in den Mittelpunkt gestellt, erklärt Elke Buhr, Chefredakteurin des Kunstmagazins „Monopol“. Auch diverse Positionen, beispielsweise erstmalig Roma-Künstlerinnen, waren dieses Jahr vertreten. Die Hauptausstellung ,,The milk of dreams", kuratiert von Cecilia Alemani sowie die verschiedenen Pavillons hätten gezeigt: „Die Kunstwelt verändert sich gerade viel“, so Buhr in SWR2 und diese Entwicklung „werden wir auch in Zukunft so weitersehen“. mehr...