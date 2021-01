per Mail teilen

Seit sich unser Leben im Zyklus der Corona-Lockdowns bewegt, entdecken immer mehr Menschen den Reiz der Natur. Die Künstlerin Hannelore Weitbrecht widmet sich diesem Sujet schon seit Jahrzehnten. Ihre Objekte und Installationen sind organische Kunstwerke - geschaffen aus Naturmaterialien und Papier.

2020 hat die gebürtige Waldshuterin den Bernauer „NaturEnergie-Förderpreis“ erhalten. Er wird alle zwei Jahre zu Ehren des Malers Hans Thoma (1839-1924) an Kunstschaffende aus dem alemannischen Sprachraum verliehen.

Kunscht! hat Hannelore Weitbrecht in ihrem Atelier in Kirchheim unter Teck besucht - ein kleiner Einblick in ihren facettenreichen künstlerischen Kosmos von Flora und Fauna.