Die Kunstwelt als Spielplatz: „Sport, Spaß und Spiel“ in der Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall

Auch Künstlerinnen und Künstler sind nur Menschen, und so wundert es nicht, dass ein zentrales Thema der Kunst die „Freizeit“ ist: Spazierengehen, Schachspielen, in den Badesee springen, Fahrradfahren usw..

Die Kunsthalle Würth hat jetzt aus ihrer Sammlung so ziemlich alles zusammengetragen, was Künstlerinnen und Künstler so gemalt, fotografiert oder modelliert haben in Sachen „Sport, Spaß und Spiel“. Und so heißt auch die neue Ausstellung, die am 13.12.2021 eröffnet wird. Und wer weiß: Vielleicht regt ja der Museumsbesuch zu völlig neuen Freizeitaktivitäten an… Etwa Eis-Schwimmen oder Tannenzapfen-Werfen…