Eine App des Fraunhofer Instituts in Darmmstadt soll Kulturgüter identifizieren, die aus illegalem Besitz stammen. Im Moment konzentriere sich die „Kiku-App“ auf Objekte aus Syrien, die in Kriegszeiten aus Raubgrabungen auf den Markt gekommen sind, sagt Martin Steinebach in SWR2. mehr...