„Vertauschte Köpfe“ – Die Brüder Andreas und Konrad Mühe in einer großartigen Ausstellung

Die Berliner Künstler Andreas und Konrad Mühe befassen sich auf unterschiedliche Weise mit ihrer berühmten Familie. Ihre Eltern sind der

2007 verstorbene Schauspieler Ulrich Mühe und die Regisseurin Annegret Hahn. Jetzt zeigen Andreas und Konrad Mühe erstmals eine gemeinsame Ausstellung, mit inszenierter Fotografie, Film und Installation.

Eine konstruktive Dynamik zwischen zwei Brüdern

Das könnte so richtig ins Auge gehen: Zwei Brüder, die im gleichen Berufsfeld arbeiten, der eine ein internationaler Star, der andere weit weniger bekannt, entschließen sich zu einem ersten gemeinsamen Projekt. Die Berliner Künstler Andreas und Konrad Mühe versuchen erst gar nicht, das Konfliktpotential zu kaschieren.

In einer Soloshow konzipiert man alles selber, und hier müssen wir uns treffen, einen Dialog aufbauen. Es gibt Vorstellungen, die müssen überworfen werden, weil sie nicht passen. Es sind ein sehr dynamischer Prozess.

Dass die Dynamik dennoch am Ende eine konstruktive wird - in der Ausstellung „Vertauschte Köpfe“ der Nussdorfer Sammlung Klein - hat mit dem Universalthema Familie zu tun.

Andreas Mühe ist bekannt für seine fotografischen Arbeiten. imago images imago images / Tinkeres

Die Familie steht im Zentrum

Die in Chemnitz geborenen und in der DDR aufgewachsenen Gebrüder Mühe stellen im Schwäbischen aus, weil ihre Mutter Annegret Hahn hierher stammt. Annegrets Großvater hatte nach einer Verletzung im Ersten Weltkrieg entschieden, ostwärts umzusiedeln.

„Der Urgroßvater hat seinen Sohn gefragt: Was willst du werden? Und er wollte Landwirt werden, dann haben die hier alles verkauft und sind die Uckermark gegangen. Es hatte auch was mit einem Lungendurchschuss vom Großvater zu tun, der einen Klimawechsel brauchte.“

Doch auch in der Uckermark holt der Lauf der Welt sie ein. Als der junge Oskar Hahn 1945 aus dem Krieg zurückkommt, haben Rotarmisten seine Eltern erhängt. Heute antwortet sein Enkel Andreas Mühe darauf mit Fotogrammen von Seilschlingen. Denen gegenüber hängt in ein riesiges Familienbild. In dessen Zentrum: Ulrich Mühe, der 2007 verstorbene Schauspieler und Vater der beiden Künstler. Konrad Mühe zeigt in Nussdorf eine Collage aus dem filmischen Lebenswerk des Vaters.

Konrad Mühe arbeitet als Regisseur und Drehbuchautor. imago images indiv

Andreas Mühe ist bekannt für seine Fotografien

Sein Bruder Andreas hat Furore gemacht mit fotografischen Inszenierungen, die Angela Merkel zeigen, aber auch Hitlers Entourage am Obersalzberg. Auf seinen Familienaufstellungen der eigenen Sippe treten Verstorbene in Gestalt täuschend echter Wachspuppen auf – eine Versuchsanordnung über Leben und Tod, Zeit, Beziehungen und die Darstellung all dessen auf Lichtbildern.

„Die große Glaubwürdigkeit. Fotografie hat einen sehr hohen Glaubwürdigkeitsfaktor: So muss es gewesen sein. Und das immer wieder permanent zu hinterfragen. Das ist eigentlich so, was sich bei mir in der Fotografie so durchzieht.“

Im Haushalt Mühe standen Modelle der Inszenierungen, an denen Mutter Annegret als Regisseurin und Vater Ulrich als Schauspieler arbeiteten. Diese Prägung hat Andreas Mühe in eine ikonische Bildsprache umgeformt, bühnenhaft, mit sehr viel Dunkelheit. Sich selbst und seinen Vater zeigt er als Büsten aus Ton und Porzellan, messerscharf bis ins Detail. Beim Nähertreten erkennt man: Wo ein Mensch Pupillen hat, klaffen hier Löcher.

Hintersinnige Kunst – ein Besuch lohnt sich

Bei so viel Bedeutungsschwere tut es gut, dass Konrad Mühe etwas Humor beisteuert. Eine seiner Installationen besteht aus einem abgestürzten Kronleuchter, bunt illuminiert von einem Projektor auf einem zerknautschen Metallregal.

So wird aus bürgerlichem Haushaltsinventar hintersinnige Kunst, und aus der Begegnung von zwei Brüdern eine großartige Ausstellung. Simples Fazit: Unbedingt hingehen! Oder mit Worten von Ulrich Mühe: „Damit hat sich´s auch schon.“