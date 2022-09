Deutsches Landwirtschaftsmuseum Hohenheim-Stuttgart

Was heißt es eigentlich ein Seekind zu sein? Wann macht dir der See Angst? Wie sieht der See in Zukunft aus? Das Seemuseum Kreuzlingen begibt sich auf Spurensuche nach dem Lebensgefühl am Bodensee. Die erste Berufsfischerin am Bodensee, der Klimaforscher und der Archäologieforscher kommen zu Wort. Zudem konnten seit Juli an einer „Sammelstelle“ im Museum Objekte abgeliefert werden, die lustige, überraschende und auch traurige Seegeschichten erzählen. mehr...